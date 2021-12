PS3 Rilasciato webMAN MOD 1 47 37AGGIORNATO 1 12

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo sviluppatore Aldo Vargas haun nuovo aggiornamento “silenzioso” di-MOD in versione 1.47.37 compatibile con il CFW 4.88.-MOD e’ una versione più completa delda Deank ,con caratteristiche che un normale backup manager non possiede,mentre irisMAN è un fork di Iris Manager dello sviluppatore Estwald con molte funzionalità e pienamente open-source. Questa nuova versione aggiunge un portale wiki e qualche aggiornamenti del database di configurazione PS2 con correzioni. CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ Generale Supporto su tutti i firmware personalizzati con funzionalità Cobra abilitata (ver 4.46-4.88 CEX, DEX e DECR) Supporto su firmware REBUG con funzione Cobra disabilitata (ver 4.84.2-4.86.1 CEX, DEX & DECR) Supporto su firmware REBUG con Mamba caricato ...

