Papa Francesco | “In Europa non saranno i muri a garantire la sicurezza”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CITTA’ DEL VATICANO – “La pace non nasce dai grandi personaggi ma dalla determinazione quotidiana tutti i giorni dei più piccoli, il continente europeo ha bisogno di riconciliazione e unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare in avanti”. Cosìè tornato a chiedere dialogo e cooperazione tra i popoli da Cipro, prima tappa del suo 35esimo viaggio pastorale all’estero che lo porterà in Grecia. “Perché nondella paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirnee stabilità”, ha detto poi il Pontefice. L'articolo L'Opinionista.

