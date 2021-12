Mentana: "Mai ospitato no vax nei miei tg. Confronto tra scienziati e stregoni non è informazione" (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax”. Sono le parole scritte in un post su Instagram da Enrico Mentana, che ha voluto spiegare la sua posizione ed esporsi rispetto al dibattito fra i sostenitori del vaccino e i suoi detrattori.“A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell?11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”, trancia di netto il direttore del tg La7. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Mi onoro di non avere mainei tg che dirigo nessun esponente dei no vax”. Sono le parole scritte in un post su Instagram da Enrico, che ha voluto spiegare la sua posizione ed esporsi rispetto al dibattito fra i sostenitori del vaccino e i suoi detrattori.“A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell?11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”, trancia di netto il direttore del tg La7. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico...

