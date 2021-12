Mattino Cinque, Federica Panicucci è “salva”? Una lunga assenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mattino Cinque, Federica Panicucci è “salva”? Le voci sulla conduttrice vengono chiarite da Mediaset: ecco quale sarà il suo destino. Mattino Cinque, Federica Panicucci viene salvata da Mediaset: il suo destino a Canale 5 viene chiarito ufficialmente. Molte voci si erano rincorse sulla conduttrice e la sua permanenza nel programma dei day time. Durante le Leggi su youmovies (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è “”? Le voci sulla conduttrice vengono chiarite da Mediaset: ecco quale sarà il suo destino.vieneta da Mediaset: il suo destino a Canale 5 viene chiarito ufficialmente. Molte voci si erano rincorse sulla conduttrice e la sua permanenza nel programma dei day time. Durante le

Advertising

QuiMediaset_it : Informazione #Mediaset: - per la prima volta i programmi di day-time non si fermano: debuttano @mattino5 news e… - EPanicis : Mi dispiace ma mattino cinque è il peggior commentatore a bordo campo del gfvip commentano con mia grande noia a ca… - BaritaliaNews : Mattino Cinque, Federica Panicucci durissima con un collega: “Ora tu devi …” - Primaonline : #Mediaset accende due nuove trasmissioni di informazione: Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque News - gaiapetrianni : RT @purplegld: un mancamento direi vicina al collasso sono sono le cinque del mattino per favore -