Juve | la Procura indaga sulla cessione di CR7 al ManUTD

Advertising

Corriere : Plusvalenze Juve e la «carta di Ronaldo»: la Procura potrebbe convocare Jorge Mendes - Gazzetta_it : Plusvalenze - Juve sotto inchiesta per falso in bilancio: indagati Agnelli, Nedved e Paratici - Agenzia_Ansa : Sei indagati nell'inchiesta della procura di Torino che ha portato a perquisizioni della Gdf nelle sedi della Juve… - tacconi_tommaso : RT @CalcioFinanza: Juve, la Procura di Torino indaga anche sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United - CalcioFinanza : Juve, la Procura di Torino indaga anche sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Procura

Questo perché lasta valutando di convocare l'agente di Ronaldo, dopo Natale, per fare chiarezza sulla famosa carta che non doveva esistere. Pare sia un documento al quale si fa riferimento ...Inchiesta plusvalenze- Se John Elkann ha sottolineato martedì come la Juventus avrebbe collaborato con gli ... e Stefano Bertola , convocati inper essere interrogati in merito all'...La Procura di Torino prosegue le indagini sul caso delle plusvalenze realizzate dalla Juventus. Ieri è stato interrogato per tre ore e mezza Giovanni Manna, dirigente responsabile della squadra Under ...Intorno alle 10 il FTSE Mib sale dello 0,4%, sotto i massimi inziali. Tra i titoli in evidenza: Bene il settore energetico grazie alla risalita dei prezzi del greggio dopo che l'Opec ha aperto alla po ...