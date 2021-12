Jim Ross: “Adoro quello che Bryan Danielson sta facendo in AEW” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante l’ultimo episodio del suo podcast, Jim Ross ha parlato dell’incredibile cavalcata di Bryan Danielson in AEW. Questa ha vissuto un grande cambiamento nell’ultimo periodo, visto che l’American Dragon ha effettuato un turn heel lungo la strada che lo porterà ad affrontare in un match per l’AEW World Championship, il campione Hangman Adam Page il 15 dicembre, durante l’episodio speciale “Winter is Coming 2” di Dynamite. JR ha particolarmente apprezzato la mossa di far passare Danielson tra gli heel, vedendolo come un modo per rendere più interessante la storia. Un cambiamento gradito Ross ha dichiarato quanto segue riguardo a Danielson:“Amo tutto quello che Bryan Danielson ha fatto fin dal suo arrivo in AEW. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante l’ultimo episodio del suo podcast, Jimha parlato dell’incredibile cavalcata diin AEW. Questa ha vissuto un grande cambiamento nell’ultimo periodo, visto che l’American Dragon ha effettuato un turn heel lungo la strada che lo porterà ad affrontare in un match per l’AEW World Championship, il campione Hangman Adam Page il 15 dicembre, durante l’episodio speciale “Winter is Coming 2” di Dynamite. JR ha particolarmente apprezzato la mossa di far passaretra gli heel, vedendolo come un modo per rendere più interessante la storia. Un cambiamento graditoha dichiarato quanto segue riguardo a:“Amo tuttocheha fatto fin dal suo arrivo in AEW. ...

