Inchiesta Juve | la ‘cartà CR7 e il timore “Ci saltano alla gola”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Cisul bilancio, tutti, revisori e tutto. Poi magari dobbiamo fare una transazione finta” quindi “non arriverei a fare una causa, perchè poi quella carta lì, che loro devono tirar fuori, non è che ci aiuti tanto, nel nostro bilancio”. A parlare, intercettato, è Cesare Gabasio, a capo dell’ufficio legale dellantus. E’ il 23 settembre scorso, all’altro lato del telefono Federico Cherubini, ds dei bianconeri. Al centro del discorso il famoso papello privato, dove veniva messo nero su bianco che, oltre ai 15 milioni “ufficiali”, attornocessione di Cristiano Ronaldo conclusa appena un mese prima, ci sarebbero dei movimenti di denaro sospetti che, per una società quotata come lantus, potrebbero rappresentare un problema per la stesura ...