Il torrente rompe gli argini | allagati i campi e una casa | ' Per fortuna non c' era nessuno'

Ultime Notizie dalla rete : torrente rompe

Corriere Adriatico

SEFRO - Questa mattina ha esondato lo Scarzito tra Pioraco e Sefro . In località Campanaccio si sono allagati i campi e la parte al pianterreno di un'abitazione privata. Spiega il sindaco di Sefro ...Non si conoscono ancora le ragioni per le quali chi guidava il mezzo è uscito di strada , quel che è certo è che l'auto ha spezzato la staccionata in legno che delimita il greto del, finendo ...SEFRO - Questa mattina ha esondato lo Scarzito tra Pioraco e Sefro. In località Campanaccio si sono allagati i campi e la parte al pianterreno di un’abitazione privata. Spiega ...Furci Siculo – I giovani volontari del Servizio Civile, nonostante il maltempo, hanno pulito una parte della spiaggia, nella Giornata Ecologica organizzata in occasione della Settimana Europea per la ...