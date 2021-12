Il Cdm approva ddl contro violenza sulle donne: pene più severe, braccialetto elettronico e arresto in caso di pericolo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli 11 articoli previsto l'inasprimento delle pene se l'autore di percosse e lesioni è il partner. A presentare il provvedimento, le sette ministre che ci hanno lavorato con Draghi defilato in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli 11 articoli previsto l'inasprimento dellese l'autore di percosse e lesioni è il partner. A presentare il provvedimento, le sette ministre che ci hanno lavorato con Draghi defilato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva Violenza sulle donne, il Cdm approva le nuove misure: maggiori tutele per le vittime Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri un provvedimento di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica . Il testo, ...

Scontro in cdm, salta il contributo dei ricchi. 300 milioni per le bollette In Consiglio dei ministri il governo approva in fretta il disegno di legge di contrasto alla violenza contro le donne, ma poi continua a discutere sul contributo di solidarietà. Pd, Leu e M5S ...

Violenza sulle donne, Cdm approva disegno di legge Adnkronos Il Cdm approva “salvo intese” la riforma della Giustizia La riforma della giustizia è stata approvata «salvo intese». E' quanto si legge nel comunicato di palazzo Chigi diffuso al termine della riunione del governo. «Il Consiglio dei ministri, su proposta d ...

Cdm approva le nuove misure per il contrasto alla violenza contro le donne Al posto della scorta per le vittime di violenza si è optato per la “vigilanza dinamica”. Misure di prevenzione personale. Il ddl interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di pr ...

