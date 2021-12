I numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Il virus cresce ma è controllato. Preoccupa la Calabria» – Il video (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’epidemia è tornata a diffondersi in Italia come un’onda, esattamente come se fosse febbraio del 2020. Con una differenza: se allora il punto da cui partiva il Coronavirus era la provincia di Bergamo, questa volta il punto di origine è stata la provincia di Trieste. È questa la tesi che Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, ha spiegato a Open nella rubrica numeri in chiaro: «Siamo in una fase di espansione epidemica. La diffusione non è avvenuta in modo omogeneo: abbiamo un polo che è il Friuli Venezia Giulia e in particolare la provincia di Trieste. Da lì l’onda epidemica si sta espandendo». C’è però una nota positiva in questa analisi: l’espansione del virus si sta muovendo in modo molto più controllato. La differenza, dal punto di vista matematico, è proprio nel modello di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’epidemia è tornata a diffondersi in Italia come un’onda, esattamente come se fosse febbraio del 2020. Con una differenza: se allora il punto da cui partiva il Coronaera la provincia di Bergamo, questa volta il punto di origine è stata la provincia di Trieste. È questa la tesi che Giovanni, matematico del Cnr, ha spiegato a Open nella rubricain: «Siamo in una fase di espansione epidemica. La diffusione non è avvenuta in modo omogeneo: abbiamo un polo che è il Friuli Venezia Giulia e in particolare la provincia di Trieste. Da lì l’onda epidemica si sta espandendo». C’è però una nota positiva in questa analisi: l’espansione delsi sta muovendo in modo molto più. La differenza, dal punto di vista matematico, è proprio nel modello di ...

