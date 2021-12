Greta Beccaglia, la maxitavolata di donne nel ristorante di Serrani per esprimergli solidarietà: «Non è un molestatore» (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Da subito Andrea Serrani ha chiesto scusa alla signora Beccaglia per il suo gesto grave e pesante». A parlare in un video di pochi minuti è Roberto Sabbatini, avvocato e amico del ristoratore, 45 anni, accusato di violenza sessuale per aver palpeggiata la giornalista sportiva Greta Beccaglia all’uscita del derby tra Empoli e Fiorentina. È pronto a incontrarla anche chiedendole scusa pubblicamente di fronte a tutti e in diretta tv», ha spiegato , lasciando intendere che tra i due sarebbe in corso una mediazione per un incontro futuro. E ha poi aggiunto: «Appena sarà finito il troppo clamore mediatico cercheremo di contattarla». Dopo giorni di chiusura dell’attività, ieri il ristorante di proprietà di Serrani ha riaperto, come riporta Il Messaggero. Il Ranocchiaro, questo il nome del ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Da subito Andreaha chiesto scusa alla signoraper il suo gesto grave e pesante». A parlare in un video di pochi minuti è Roberto Sabbatini, avvocato e amico del ristoratore, 45 anni, accusato di violenza sessuale per aver palpeggiata la giornalista sportivaall’uscita del derby tra Empoli e Fiorentina. È pronto a incontrarla anche chiedendole scusa pubblicamente di fronte a tutti e in diretta tv», ha spiegato , lasciando intendere che tra i due sarebbe in corso una mediazione per un incontro futuro. E ha poi aggiunto: «Appena sarà finito il troppo clamore mediatico cercheremo di contattarla». Dopo giorni di chiusura dell’attività, ieri ildi proprietà diha riaperto, come riporta Il Messaggero. Il Ranocchiaro, questo il nome del ...

fanpage : Violenza sessuale. La Procura di Firenze ha ufficializzato l'accusa nei confronti dei due tifosi della Fiorentina… - GiuseppeConteIT : Le molestie subite in diretta da #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un gesto ignobile, un attacco all… - DiMarzio : Piena solidarietà alla collega Greta Beccaglia per le molestie subite ieri pomeriggio fuori lo stadio. Abusi (perch…