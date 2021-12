Goggia domina in discesa, 12° successo a Lake Louise (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lake Louise (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia fa un altro sport a Lake Louise e si prende di forza la discesa libera sulla pista canadese. Un successo mai in discussione quello della bergamasca, ora a quota 12 affermazioni in Coppa del Mondo, peggio solamente di Deborah Compagnoni (16), Federica Brignone (16) e Isolde Kostner (15). In totale l’Italia dello sci alpino femminile fa 102 successi nella sua storia. Il primo gradino del podio a Goggia mancava da quasi un anno, dalla doppietta di Crans Montana. Ma oggi si parla di un vero e proprio dominio dell’atleta delle Fiamme Gialle, capace di conferire un secondo e mezzo alle inseguitrici, ovvero l’americana Breezy Johnson e l’austriaca Mirjam Puchner: “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021)(CANADA) (ITALPRESS) – Sofiafa un altro sport ae si prende di forza lalibera sulla pista canadese. Unmai in discussione quello della bergamasca, ora a quota 12 affermazioni in Coppa del Mondo, peggio solamente di Deborah Compagnoni (16), Federica Brignone (16) e Isolde Kostner (15). In totale l’Italia dello sci alpino femminile fa 102 successi nella sua storia. Il primo gradino del podio amancava da quasi un anno, dalla doppietta di Crans Montana. Ma oggi si parla di un vero e proprio dominio dell’atleta delle Fiamme Gialle, capace di conferire un secondo e mezzo alle inseguitrici, ovvero l’americana Breezy Johnson e l’austriaca Mirjam Puchner: “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima ...

