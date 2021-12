Eurolega, l'Olimpia Milano non sa più vincere: a Berlino arriva il quarto ko di fila (Di sabato 4 dicembre 2021) Berlino , 3 dicembre 2021 " L' Armani AX Milano non riesce a imboccare l'uscita del tunnel di risultati negativi in Eurolega neppure a Berlino: l'Olimpia, perdendo 81 - 76 in casa dell'Alba, ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021), 3 dicembre 2021 " L' Armani AXnon riesce a imboccare l'uscita del tunnel di risultati negativi inneppure a: l', perdendo 81 - 76 in casa dell'Alba, ha ...

Advertising

andreastoolbox : Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano 81-76 , quarta sconfitta di fila per i biancorossi | Sky Sport… - Dario_Melli : Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano 81-76 , quarta sconfitta di fila per i biancorossi - sportli26181512 : Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano 81-76 , quarta sconfitta di fila per i biancorossi: L'Ax Milano in profonda c… - backdoor_pod : L’@OlimpiaMI1936 approccia malissimo e non riesce a rimontare una solida @albaberlin: ci racconta tutto @ilDeriu??… - zazoomblog : LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 74-71 Eurolega basket in DIRETTA: reazione perfetta dei lombardi Berlino sta fatic… -