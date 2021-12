Emancipation | Antoine Fuqua sceglie l' esordiente Imani Pullman per uno dei ruoli principali

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il registaha scelto l'attricePullum per uno deiin. Nel cast del filmdiretto daci sarà anche l'Pullum. L'attrice reciterà accanto a un cast stellare che comprende anche Will Smith, Ben Foster e Steven Ogg. Le riprese del film sono attualmente in corso a New Orleans.racconterà la storia di Peter (Will Smith), un uomo che fugge dalla schiavitù grazie alla sua intelligenza, a una fede incrollabile e al profondo amore per la sua famiglia. Il lungometraggio si ispira alle foto del 1863 che sono state realizzate dai medici militari e sono state pubblicate ...