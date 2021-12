Di Biagio | “Scamacca fortissimo Mi ricorda questo fuoriclasse!”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Luigi Di, ex centrocampista di Roma ed Inter tra le altre, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato di Gianluca, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, esaltando le sue doti ed esponendosi con un paragone azzardato. Queste le parole del tecnico romano: “Penso sia, credevo in lui al punti e lo convocavo molto presto in under 21. Può diventare un centravanti di grandissimo livello: attacca la profondità, gioca di sponda, è bravo di destro, sinistro e di testa. E’ sfrontato e spensierato, a meil primo Ibrahimovic, quello dell’Ajax”.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Di Biagio: 'Scamacca? Fortissimo, è simile al primo Ibra, quello dell'Ajax' - gilnar76 : Di Biagio: «Scamacca è fortissimo, ricorda il primo Ibrahimovic» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - junews24com : Di Biagio sull'obiettivo della Juventus: «È solo questione di tempo» - - Milannews24_com : Senti Di Biagio? - CalcioNews24 : #DiBiagio esalta le qualità di #Scamacca -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Scamacca

L'ex c.t. dell'Under 21 Diha parlato delle qualità di GianlucaLuigi Di, ex c.t. dell'Under 21 che fece esordirea 19 e mezzo, ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport delle qualità dell'attaccante del Sassuolo in ottica ...L'ex c.t. dell'Under 21 Diha parlato delle qualità di GianlucaLuigi Di, ex c.t. dell'Under 21 che fece esordirea 19 e mezzo, ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport delle qualità dell'attaccante del Sassuolo in ottica ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Gigi Di Biagio, ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Roma, parla delle qualità di Gianluca Scamacca, centravanti classe 1999 ...Luigi Di Biagio, ex giocatore ed ora allenatore, ha parlato così dell’obiettivo di mercato della Juventus. Le sue parole Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luigi Di Biagio ha parlato così di Gia ...