CorSport | non c’è niente della tattica di Sarri nella rimonta sull’Udinese | è stata solo una reazione emotiva

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta il pareggio della Lazio contro l'Udinese, ieri, in rimonta. La Lazio perdeva 3-1, è riuscita a rimontare fino al 4-3, poi l'Udinese ha pareggiato nei minuti di recupero. Il match è finito 4-4. "Non c'è niente dell'allenatore, dal punto di vista tattico, in questa clamorosa rimonta, c'è probabilmente tanto sotto il profilo emotivo: il tecnico toscano, nell'intervallo, deve aver alzato la voce e ricordato a tutti che cosa significa giocare nella Lazio e che cosa sarebbe successo nel caso di un terzo tracollo consecutivo, dopo quelli contro la Juve e il Napoli". È un pareggio, ma sa di sconfitta. "Un pareggio che ha il sapore della sconfitta, soprattutto perché in dieci (espulso Patric, ancora una volta tra i ..."

