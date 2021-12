Chi va e chi viene. Il gioco del delisting tra Usa e Cina (Di venerdì 3 dicembre 2021) Storie di ordinario delisting. Chi va e chi viene nelle principali piazze finanziarie del mondo. Tra Cina e Stati Uniti, succede spesso, in un gioco tra le parti che assomiglia molto al ruba bandiera. Da una parte Washington, sempre più mal disposta verso quelle società cinesi quotate a Wall Street ree di minacciare la sicurezza tecnologica e industriale americana. Dall’altra Pechino, che nella sua ormai conclamata lotta alla fuga di capitali e al Fintech troppo libertino tenta con cadenza periodica di riportare nelle proprie piazze, Shanghai e Hong Kong, le imprese fuggiasche, minacciando repressioni in patria. Ora il canovaccio si arricchisce di un nuovo capitolo. Il governo degli Stati Uniti è ormai pronto a formalizzare le pratiche per spingere le aziende sgradite, quando non pericolose, a lasciare Wall Street. In ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Storie di ordinario. Chi va e chinelle principali piazze finanziarie del mondo. Trae Stati Uniti, succede spesso, in untra le parti che assomiglia molto al ruba bandiera. Da una parte Washington, sempre più mal disposta verso quelle società cinesi quotate a Wall Street ree di minacciare la sicurezza tecnologica e industriale americana. Dall’altra Pechino, che nella sua ormai conclamata lotta alla fuga di capitali e al Fintech troppo libertino tenta con cadenza periodica di riportare nelle proprie piazze, Shanghai e Hong Kong, le imprese fuggiasche, minacciando repressioni in patria. Ora il canovaccio si arricchisce di un nuovo capitolo. Il governo degli Stati Uniti è ormai pronto a formalizzare le pratiche per spingere le aziende sgradite, quando non pericolose, a lasciare Wall Street. In ...

