Campionessa olimpica picchiata e quasi uccisa dal compagno | la foto choc e la denuncia | ma lui è già fuori

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021)e indignazione sul caso di Margaux Pinot, lafrancese di judo che hato pubblicamente ile allenatore per le violenze subite tra le mura domestiche. Lo ha fatto con unasconvolgente del suo volto deformato dalle percosse, raccontando una storia agghiacciante che è la stessa di tantissime altre donne nel mondo. L’uomo, fermato per l’aggressione, è già. Una manciata di ore tra le briglie della giustizia, e poi nuovamente a casa. Secondo i giudici, non ci sono prove sufficienti. Non bastano lividi, cicatrici e sangue a documentare l’orrore. Cosa mancava? La morte? L’interrogativo, posto su Instagram dalla judoka, ha il sapore della sconfitta in un’epoca che si veste del più immacolato slancio verso la tutela delle ...