Auriemma: “Napoli su Gatti, a gennaio 2 acquisti. Mertens potrebbe restare” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Auriemma parla dei movimenti in entrata e in uscita del Napoli per la prossima sessione del calciomercato invernale. Raffaele Auriemma, ai microfoni del programma Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia ha è tornato sul pareggio degli azzurri al Mapei Stadium: “A Sassuolo la gestione finale del match non è stata impeccabile. Fabian Ruiz è uscito sul 2-0 per il Napoli per Politano, ma se devi difenderti lo fai ad oltranza con qualche argine in più in mezzo al campo. Spalletti non mi sta piacendo nei cambi, tuttavia credo che sia più probabile il recupero di Fabian Ruiz, il cui ematoma è quasi risolto, rispetto a quello di Insigne che sarà valutato a breve, ma c’è un po’ di pessimismo. Ad ogni buon conto, il Napoli deve fare la corsa su se ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaeleparla dei movimenti in entrata e in uscita delper la prossima sessione del calciomercato invernale. Raffaele, ai microfoni del programma ClubNight in onda su Teleclub Italia ha è tornato sul pareggio degli azzurri al Mapei Stadium: “A Sassuolo la gestione finale del match non è stata impeccabile. Fabian Ruiz è uscito sul 2-0 per ilper Politano, ma se devi difenderti lo fai ad oltranza con qualche argine in più in mezzo al campo. Spalletti non mi sta piacendo nei cambi, tuttavia credo che sia più probabile il recupero di Fabian Ruiz, il cui ematoma è quasi risolto, rispetto a quello di Insigne che sarà valutato a breve, ma c’è un po’ di pessimismo. Ad ogni buon conto, ildeve fare la corsa su se ...

Advertising

napolipiucom : Auriemma: 'Napoli su Gatti, a gennaio 2 acquisti. Mertens potrebbe restare' #Calciomercato #napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Auriemma: 'Mertens potrebbe restare a Napoli ad una condizione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Auriemma: 'Mertens potrebbe restare a Napoli ad una condizione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Auriemma: 'Mertens potrebbe restare a Napoli ad una condizione' - napolimagazine : ON AIR - Auriemma: 'Mertens potrebbe restare a Napoli ad una condizione' -