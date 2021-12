Armando Incarnato sotto accusa: ecco come guadagnerebbe grazie a Uomini e Donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Anche Armando Incarnato ha degli scheletri nell’armadio come quelli che sostiene abbiano altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Stando a quanto sostiene Pamela Barretta, infatti, il cavaliere campano approfitterebbe del suo ruolo nel programma per andare a mangiare in molti dei locali più esclusivi della sua regione in cambio di pubblicità sul suo profilo Instagram. Queste accuse si aggiungono a quelle, sempre più insistenti, di essere fidanzato al di fuori del programma. come risponderà l’Incarnato, se lo farà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Gemma Galgani è guarita dal Covid: il ritorno e il nuovo flirt La più famosa dama del trono over si è completamente ripresa ed è pronta a tornare ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancheha degli scheletri nell’armadioquelli che sostiene abbiano altri protagonisti del trono over di. Stando a quanto sostiene Pamela Barretta, infatti, il cavaliere campano approfitterebbe del suo ruolo nel programma per andare a mangiare in molti dei locali più esclusivi della sua regione in cambio di pubblicità sul suo profilo Instagram. Queste accuse si aggiungono a quelle, sempre più insistenti, di essere fidanzato al di fuori del programma.risponderà l’, se lo farà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Gemma Galgani è guarita dal Covid: il ritorno e il nuovo flirt La più famosa dama del trono over si è completamente ripresa ed è pronta a tornare ...

