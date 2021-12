Senato: Renzi, “Felicissimi per il seggio che resta a Carbone” (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – “Siamo Felicissimi” è il commento all’Ansa di Matteo Renzi, Senatore e leader di Italia viva, in Aula al momento del voto dell’ordine del giorno che ha archiviato il ricorso del patron della Lazio, Claudio Lotito, per l’assegnazione del seggio a Palazzo Madama contro il Renziano Vincenzo Carbone, che quindi resta in carica. Soddisfatto Carbone, che ha poi spiegato: “Sono contento perché la presidente del Senato mi ha permesso di poter parlare in aula e sono contento che la maggior parte dei Senatori abbia capito le mie ragioni”, ricordando la sua esperienza politica di consigliere comunale, assessore, sindaco in cui “non c’è una macchia e sbavatura sul mio operato – ha sottolineato in Aula – e dovermi trovare in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – “Siamo” è il commento all’Ansa di Matteore e leader di Italia viva, in Aula al momento del voto dell’ordine del giorno che ha archiviato il ricorso del patron della Lazio, Claudio Lotito, per l’assegnazione dela Palazzo Madama contro ilano Vincenzo, che quindiin carica. Soddisfatto, che ha poi spiegato: “Sono contento perché la presidente delmi ha permesso di poter parlare in aula e sono contento che la maggior parte deiri abbia capito le mie ragioni”, ricordando la sua esperienza politica di consigliere comunale, assessore, sindaco in cui “non c’è una macchia e sbavatura sul mio operato – ha sottolineato in Aula – e dovermi trovare in ...

