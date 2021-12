Scacchi: Magnus Carlsen, una quinta partita che può averlo avvantaggiato. Nepomniachtchi e un problema di scelta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che cos’è successo nella quinta partita del match tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi? Detta in termini semplici, una cosa: il norvegese, pur nella sua passività, con il Nero è riuscito a tenere in piedi una posizione nella quale non aveva la minima possibilità di controgioco. Questo perché il russo, con il Bianco, non è stato abbastanza veloce nello sfruttare con immediatezza i piani che gli si erano presentati sulla Scacchiera. Andiamo però a osservare la partita dall’inizio. Le prime sette mosse sono tutte già note per questo match mondiale: prima e terza partita si sono ugualmente aperte con la Spagnola chiusa. Nepomniachtchi è tornato su 8. a4 del terzo confronto, al che Carlsen ha deviato, rispetto a ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Che cos’è successo nelladel match trae Ian? Detta in termini semplici, una cosa: il norvegese, pur nella sua passività, con il Nero è riuscito a tenere in piedi una posizione nella quale non aveva la minima possibilità di controgioco. Questo perché il russo, con il Bianco, non è stato abbastanza veloce nello sfruttare con immediatezza i piani che gli si erano presentati sullaera. Andiamo però a osservare ladall’inizio. Le prime sette mosse sono tutte già note per questo match mondiale: prima e terzasi sono ugualmente aperte con la Spagnola chiusa.è tornato su 8. a4 del terzo confronto, al cheha deviato, rispetto a ...

