Rotolo di polenta al ragù | un primo inedito e goloso per le feste!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildialè una ricetta che conquisterà il palato di tutti i vostri ospiti durante queste festività natalizie! Unpiatto alla salsiccia, ideale sia per i grandi sia per i più piccoli, dal gusto irresistibile e sorprendente: vi riscalderà in queste fredde giornate invernali! Per preparare e cuocere ilci vorranno all’incirca 50 minuti, ma ne varrà davvero la pena! Arrotolate lasolo quando sarà tiepida e soda, poiché se troppo calda si disfarà e non potrete più porvi rimedio. Utilizzate la carta apposita, così questo passaggio vi resterà molto più comodo e semplice. Potete conservare ilin frigorifero e consumarlo entro tre giorni, vi basterà scaldarlo e gustarlo! Ecco la ricetta deldi ...