Renzi Corse ingaggia Matteo Patacca

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il talento abruzzese, 18 anni a gennaio, ha debuttato l’anno scorso nella categoria finendo settimo in campionatoDopo aver annunciato il passaggio alla Ducati,ufficializza l’ingaggio di, giovane talento (compirà 18 anni nel gennaio prossimo) che nel 2021 si è messo in luce nella sua stagione d’esordio in Supersport 600, impreziosita da un podio al Mugello e conclusa al settimo posto della classifica generale.Il pilota pescarese, già nella lista dei Talenti Azzurri FMI, ha dimostrato una netta crescita nella seconda parte del campionato, conquistando 54 dei suoi 97 punti nelle ultime cinque. Un ruolino di marcia che ha convinto Stefanoa puntare su di lui per il 2022 e ad affidargli la Panigale V2 955 del team: “Lo osservavo dall’inizio e le ...

Ultime Notizie dalla rete

