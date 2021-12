Percorsi d'arte e di inclusione, i pazienti della Rems in visita al Museo diocesano di Caltagirone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Domani 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, gli ospiti della Rems (Residenza per l'esecuzione delle misura di sicurezza), visiteranno il ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 2 dicembre 2021) Domani 3 dicembre, in occasioneGiornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, gli ospiti(Residenza per l'esecuzione delle misura di sicurezza), visiteranno il ...

Advertising

GiornaleLORA : Percorsi d’arte e di inclusione. I pazienti della REMS in visita al Museo diocesano di Caltagirone - pescaranews : 'Percorsi d'arte contemporanea': domenica 5 dicembre l'asta della Fondazione Genti d'Abruzzo - AntonellaDolci1 : RT @MediCinemaIT: La nostra #associazione, attraverso la #cineterapia e l'#arte visiva, ha come #obiettivo la misurazione dei #benefici che… - panzaantonio61 : RT @messveneto: App e percorsi sensoriali: i musei del Fvg si rinnovano per un’arte fruibile da tutti: - messveneto : App e percorsi sensoriali: i musei del Fvg si rinnovano per un’arte fruibile da tutti: -