Per il Quirinale si concretizza il Mattarella bis? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un gruppo di deputati Pd, con qualche risvolto burlone accanto a serie considerazioni costituzionali, ha presentato oggi un disegno di legge con cui stabilire la ineleggibilità del presidente della Repubblica. È interessante come idea e c’è una dottrina giuridica e costituzionale, oltre a una fondata analisi politologica, in base alla qualche da anni si ragiona sul blocco a un unico mandato, il cui corollario sarebbe l’abolizione dei limiti operativi durante il cosiddetto semestre bianco. Bene, il disegno di legge c’è ma rischia di fare scalpore a rovescio, cioè di far notare per l’oggi proprio ciò che intende, in futuro, vietare. Perché è di queste ore, ne parla il Foglio oggi, il ritorno di voci e di pressioni per la permanenza di Sergio Mattarella al Quirinale. Una certa difficoltà verso la convergenza su Mario Draghi, esplicita e dichiarata (come ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un gruppo di deputati Pd, con qualche risvolto burlone accanto a serie considerazioni costituzionali, ha presentato oggi un disegno di legge con cui stabilire la ineleggibilità del presidente della Repubblica. È interessante come idea e c’è una dottrina giuridica e costituzionale, oltre a una fondata analisi politologica, in base alla qualche da anni si ragiona sul blocco a un unico mandato, il cui corollario sarebbe l’abolizione dei limiti operativi durante il cosiddetto semestre bianco. Bene, il disegno di legge c’è ma rischia di fare scalpore a rovescio, cioè di far notare per l’oggi proprio ciò che intende, in futuro, vietare. Perché è di queste ore, ne parla il Foglio oggi, il ritorno di voci e di pressioni per la permanenza di Sergioal. Una certa difficoltà verso la convergenza su Mario Draghi, esplicita e dichiarata (come ...

Advertising

borghi_claudio : ???? LO ZAMPINO DI ZAMPETTI - IL POTENTISSIMO SEGRETARIO DEL QUIRINALE SI STA MUOVENDO PER... - ilriformista : Il #FattoQuotidiano scrive che #Berlusconi sta comprando i parlamentari per farsi eleggere Presidente della Repubbl… - ilriformista : Stufo delle manovrine sia della maggioranza sia di FdI, che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, #Draghi potreb… - Marc_OTSS : RT @gbarbacetto: Ah, il candidato al #Quirinale è ancora imputato per corruzione in atti giudiziari, per aver pagato testimoni affinché rac… - gladiatoremassi : RT @StanLou4: @gianluca_prato Prevedibili. Non potendo più attuare il piano (candidare D'Alema durante il voto segreto per evitare le prote… -