Nuova indagine del Pentagono su UAP e UFO (Di giovedì 2 dicembre 2021) UFO e Pentagono, due realtà che vanno a braccetto da decenni eppure, ancora nel 2021, alcuni file rimangono segregati e chiusi. Si sta rincorrendo qualcosa di cui già si hanno informazioni? Gli Ufo esistono (Pixabay)Una Nuova task force è stata creata appositamente dal Pentagono, specificatamenteper continuare ad investigare sugli strani e curiosi oggetti volanti che vengono avvistati saltuariamente nei nostri cieli. Si chiama AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group) e sarà una degna sostituta del lavoro svolto finora da Unidentified Aerial Phenomena Task Force della Marina degli Stati Uniti, che qualche mese fa ha assistito all’ultimo vero avvistamento. Sotto indagine sacrano gli UAP (unidentified aerial phenomena), e la categoria comprendente qualsiasi fenomeno aereo non ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) UFO e, due realtà che vanno a braccetto da decenni eppure, ancora nel 2021, alcuni file rimangono segregati e chiusi. Si sta rincorrendo qualcosa di cui già si hanno informazioni? Gli Ufo esistono (Pixabay)Unatask force è stata creata appositamente dal, specificatamenteper continuare ad investigare sugli strani e curiosi oggetti volanti che vengono avvistati saltuariamente nei nostri cieli. Si chiama AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group) e sarà una degna sostituta del lavoro svolto finora da Unidentified Aerial Phenomena Task Force della Marina degli Stati Uniti, che qualche mese fa ha assistito all’ultimo vero avvistamento. Sottosacrano gli UAP (unidentified aerial phenomena), e la categoria comprendente qualsiasi fenomeno aereo non ...

Advertising

RougeAlessandro : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 2 dicembre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, dedicata all'inda… - mondopadano : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 2 dicembre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, dedicata a… - war_anti : RT @Anna94198447: Le urla di un cucciolo con un ago in testa. Nuova indagine di PETA rivela un allevamento di cani (Envigo è presente anc… - Tomas1374 : Ah ecco la nuova indagine giudiziaria sulla #Juve Ah no...milanesi, Roma, Bologna, Novara e pure i borbonici hann… - FGalimberti_15 : RT @LaboratorioSPL: L’indagine del Laboratorio costruisce una nuova “#Piramide dei #Bisogni” su casa, #rifiuti, #acqua ed #energia. Dove si… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova indagine Affitti, la nuova classifica delle città più care A rilevarlo è l'indagine condotta dall'ufficio studi SoloAffitti che analizza la crescita dei ... Affitti, la nuova classifica delle città più care: numeri in crescita in tutta Italia Con l'allentamento ...

CamCom, la questione siciliana è ancora al palo Credo anche che la Procura dovrebbe aprire un'indagine per aggiotaggio. E forse non sbaglio a ... Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul ...

Nuova indagine attivata dal Pentagono su UAP e UFO: qualcosa non quadra Tech Meteoweek Mobilità sostenibile, Banca Ifis realizza ebook ascoltando la voce dei cittadini Dopo il report sull’Ecosistema della bicicletta, Banca Ifis esplora il mondo della mobilità sostenibile ascoltando direttamente la voce dei cittadini ...

Terrorismo, 'Verso nuovi attacchi' Il direttore dei Servizi, Giorgio Piccirillo, alla commissione Affari costituzionali della Camera. Dopo la gambizzazione dell'ad di Ansaldo Nucleare, ora c'è un periodo di ...

A rilevarlo è l'condotta dall'ufficio studi SoloAffitti che analizza la crescita dei ... Affitti, laclassifica delle città più care: numeri in crescita in tutta Italia Con l'allentamento ...Credo anche che la Procura dovrebbe aprire un'per aggiotaggio. E forse non sbaglio a ... Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nellaschermata clicca sul ...Dopo il report sull’Ecosistema della bicicletta, Banca Ifis esplora il mondo della mobilità sostenibile ascoltando direttamente la voce dei cittadini ...Il direttore dei Servizi, Giorgio Piccirillo, alla commissione Affari costituzionali della Camera. Dopo la gambizzazione dell'ad di Ansaldo Nucleare, ora c'è un periodo di ...