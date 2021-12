Mascherine all’aperto: obbligo anche a Treviglio, Caravaggio, Scanzo, Clusone, Albano, Selvino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non solo la città di Bergamo. anche Treviglio e Caravaggio hanno condiviso un’ordinanza che prevede l’obbligo di utilizzo di Mascherine all’aperto (anche in zona bianca) nei giorni di maggiore affluenza e nelle zone più frequentate delle città. Sarà in vigore dal 4 dicembre al 6 gennaio, dalle 8 alle 24 nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. A Treviglio, in particolare, le aree interessate saranno le vie del centro storico ricomprese nel perimetro di Piazza Del Popolo, viale Filagno, Piazza Insurrezione, viale Oriano, Piazza Cameroni, viale Cavour, viale Battisti, viale del Partigiano, compreso il lato interno della circonvallazione e le del Popolo e Cameroni. Quest’ultima in occasione di eventi mercatali in giornate diverse dal ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non solo la città di Bergamo.hanno condiviso un’ordinanza che prevede l’di utilizzo diin zona bianca) nei giorni di maggiore affluenza e nelle zone più frequentate delle città. Sarà in vigore dal 4 dicembre al 6 gennaio, dalle 8 alle 24 nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. A, in particolare, le aree interessate saranno le vie del centro storico ricomprese nel perimetro di Piazza Del Popolo, viale Filagno, Piazza Insurrezione, viale Oriano, Piazza Cameroni, viale Cavour, viale Battisti, viale del Partigiano, compreso il lato interno della circonvallazione e le del Popolo e Cameroni. Quest’ultima in occasione di eventi mercatali in giornate diverse dal ...

