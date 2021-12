Lazio | Sarri | «Poteva essere la partita della svolta Alla fine era fallo per noi»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Maurizio, allenatore, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Maurizio, allenatore, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PAREGGIO FINALE – «La punizione finale era per noi, c’erasu Zaccagni. Rimane l’amarezza, abbiamo fatto un primo tempo confusionario forse anche a causagara contro il Napoli. Ottima reazione, ci sono aspetti positivi e negativi. Esco soddisfatto dreazionesquadra che ha dimostrato carattere e voglia di fare. Nel primo tempo eravamo in confusione». REAZIONE – «reazione non se ne dovrebbe aver bisogno, ...

Sgroppata e traversone di Anderson dalla destra, rimpallo su Samir, il bomber disigla il so undicesimo gol in campionato. Lasi catapulta in avanti. Al 44', i friulani scovano un altro ...... lanciato in area da solo, non riesce a fare male a Silvestri 59' -corre ai ripari: fuori Felipe Anderson, dentro Radu 58' - Larimane in dieci per il doppio giallo a Patric 57' - ...Dopo il pari rocambolesco con l'Udinese, Maurizio Sarri ha parlato anche di mercato, ammettendo di aver bisogno di qualche rinforzo in difesa. "Un difensore a gennaio? Dipende da quello che dirà la ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della gara dell’Olimpico terminata 4-4 tra Lazio e Udinese l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ...