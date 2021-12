Latina, Di Donato sul Bari: “Sono forti, ma c’è un modo per metterli in difficoltà” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Latina, Daniele Di Donato, sul Bari, capolista del girone C di Serie C Leggi su mediagol (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Daniele Di, sul, capolista del girone C di Serie C

Advertising

TuttoAvellinoit : Le parole di Daniele Di Donato, tecnico del Latina, che spiega come provare a far male al Bari, lui che lo ha affro… - Lunanotizie : ?? Bari-Latina finisce 3-1, ma cresce il gruppo di Di Donato ?? Leggi qui - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Latina, Di Donato 'Dovevamo stare più attenti. La qualità l'ha fatta da padrone' - Mediagol : Latina, Di Donato: “Il Bari è forte, Mignani top. Noi, giovani e inesperti” - latinacalcio : Mister Di Donato in sala stampa al termine della gara con il Bari SSC Bari 3 - 1 Latina Calcio 1932 -