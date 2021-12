L’assessore Antonio De Iesu al Rotary | “Città alla frutta | ognuno faccia la sua parte”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’ex Vice Capo della Polizia nominato socio onorario dei Club Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Parthenope. Un riconoscimento inaspettato e, per questo, ancora più gradito quello che il PrefettoDe, neoassessorePolizia Municipale eLegalità dell’amministrazione Manfredi, ha ricevuto daiClub Napoli “Castel dell’Ovo” e Napoli “Parthenope” nel corso dell’evento che si è tenuto all’Hotel Excelsior di Napoli. Un riconoscimento più che meritato, poiché Desi è distinto, oltre che per la sua brillante carriera, anche per i suoi meriti filantropici, avendo contribuito in prima personarealizzazione del progetto “per le Forze dell’Ordine”, con il quale sono state istituite ...