Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly: la situazione non fa per niente sorridere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si pronosticava un match difficile e insidioso quello contro il Sassuolo, e così è stato. Purtroppo, il Napoli di mister Spalletti aveva quasi messo in cassaforte un’altra importante vittoria, portandosi in vantaggio sul 2-0 nel secondo tempo, poi d’improvviso la doccia gelata. Non solo i neroverdi di Dionisi sono riusciti a rimontare pareggiando 2-2, ma nel finale di partita avevano segnato anche il terzo gol (che li avrebbe portati alla vittoria), poi annullato dal VAR. Gli azzurri sono stati davvero sfortunati, soprattutto a causa di infortuni importanti a tre giocatori cardine del gioco: Lorenzo Insigne, sostituito già nella ripresa per un indurimento al polpaccio, Fabian Ruiz che si è accasciato a terra toccandosi l’adduttore, e Kalidou Koulibaly, uscito per un problema al flessore. Insomma, l’infermeria del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si pronosticava un match difficile e insidioso quello contro il Sassuolo, e così è stato. Purtroppo, il Napoli di mister Spalletti aveva quasi messo in cassaforte un’altra importante vittoria, portandosi in vantaggio sul 2-0 nel secondo tempo, poi d’improvviso la doccia gelata. Non solo i neroverdi di Dionisi sono riusciti a rimontare pareggiando 2-2, ma nel finale di partita avevano segnato anche il terzo gol (che li avrebbe portati alla vittoria), poi annullato dal VAR. Gli azzurri sono stati davvero sfortunati, soprattutto a causa di infortuni importanti a tre giocatori cardine del gioco: Lorenzo, sostituito già nella ripresa per un indurimento al polpaccio,che si è accasciato a terra toccandosi l’adduttore, e Kalidou, uscito per un problema al flessore. Insomma, l’infermeria del ...

Advertising

realvarriale : 2 punti persi da @sscnapoli che non risponde a @inter e @acmilan.Avanti di 2 reti la capolista perde per infortuni… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - Gazzetta_it : Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz - AlbertoLaudati : @capuanogio Ma assenze contemporanee di Osimehn Anguissa Politano Ounas Manolas e ora anche Fabian Koulibaly e Insi… - Umberto51784316 : @apetrazzuolo @napolimagazine @sscnapoli Diamo fastidio lì sopra ecco la risposta... Adesso sono ancora più content… -