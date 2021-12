Infortunio Simon Kjaer | le condizioni del difensore del Milan ed i tempi di recupero

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è presentato alla clinica Columbus dio in stampelle. L’ditiene in ansia tutto il mondo rossonero: nella gara di ieri contro il Genoa (vinta dalal Luigi Ferraris), il rocciosocentrale danese si è accasciato al suolo dopo appena quaranta secondi dall’inizio della partita. Un problema che, soltanto all’inizio, sembrava muscolare perché il nordico ex Roma e Palermo si era adagiato sul terreno dopo una rincorsa. Il feedback del giocatore, invece, ha totalmente cambiato le prospettive: l’eroe di Euro 2020 ha sentito un dolore al ginocchio.: ilattende Il ginocchio sinistro potrebbe avere problemi....

Dalla trasferta di Genova arriva anche una brutta notizia, relativa all'diKjaer. Kjaer infortunato: la disperazione dei tifosiKjaer , insieme a Zlatan Ibrahimovic, sono ...Il Milan torna a sorridere per la vittoria col Genoa , ma deve fare i conti con un'altra tegola, l'ennesima di stagione : l'diKjaer, uscito ieri in barella all'inizio della sfida di Marassi vinta per 3 - 0 . Un trauma distorsivo - contusivo importante che lascia preoccupato tutto il Milan, compreso mister ...Simon Kjaer si è sottoposto questa mattina ad accertamenti al ginocchio sinistro: nel pomeriggio si conoscerà il referto e i tempi di recupero ...Il Milan torna alla vittoria in campionato, ma perde Kjaer. Ecco le reazioni sui social dei calciatori rossoneri.