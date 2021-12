Il piano anti-via della Seta e la nuova linea dura dell’Europa

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Anche l’Unione europea ora lo dice esplicitamente. La strategia europea Global gateway è, come l’iniziata statunitense Build back better lanciata dal presidente Joe Bidennte il suo viaggio in Europa a giugno, un’alternativa alla Viacinese. Allo stesso modo le ha definite entrambe un alto funzionario del dipartimento di Stato americano prima dell’incontro tra la vicesegretaria Wendy Sherman e Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna, ossia la macchina diplomatica dell’Unione europea, che rappresenta la seconda occasione di confronto ad alto livello all’interno del Dialogo Stati Uniti-Unione europea sulla Cina rilanciato a marzo dai capi delle diplomazie, Antony Blinken e Josep Borrell. IL “BUON GOVERNO” EUROPEO Bruxelles parla di colmare il divario con Pechino nel campo degli ...

