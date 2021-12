Il falso incontro di Stefano Puzzer con Kofi Annan (e il sostegno di Orietta Berti). C’era bisogno di una pagina parodia? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Boccaloni? Creduloni? O trolloni? L’ultima! Questo è il titolo dato agli amministratori della pagina Facebook Gente Come Noi – Stefano Puzzer, oggi protagonisti della scena mediatica grazie a un palese fotomontaggio raffigurante il portuale triestino Stefano Puzzer all’Onu con Koffi Annan, morto nel 2018. «Mentre i nostri politicanti ci chiudono le porte, il Segretario Generale ci ha ricevuto in un incontro cordialissimo, grazie mr. Kofi W i portuali”» scrivono gli admin condividendo il fake, ma è tutta una presa in giro fin dal giorno della creazione della pagina. Non è l’unica trollata della pagina. Ecco un post del 25 novembre dove attribuivano un sostegno da parte di ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Boccaloni? Creduloni? O trolloni? L’ultima! Questo è il titolo dato agli amministratori dellaFacebook Gente Come Noi –, oggi protagonisti della scena mediatica grazie a un palese fotomontaggio raffigurante il portuale triestinoall’Onu con Koffi, morto nel 2018. «Mentre i nostri politicanti ci chiudono le porte, il Segretario Generale ci ha ricevuto in uncordialissimo, grazie mr.W i portuali”» scrivono gli admin condividendo il fake, ma è tutta una presa in giro fin dal giorno della creazione della. Non è l’unica trollata della. Ecco un post del 25 novembre dove attribuivano unda parte di ...

