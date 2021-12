'I medici non possono rifiutare di vaccinarsi'. Consiglio di Stato respinge il ricorso di un No vax (Di giovedì 2 dicembre 2021) I medici devono vaccinarsi e devno vaccinare: lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Il personale sanitario 'per legge e ancor prima per il cosidetto ' giuramento di Ippocrate ' ' è 'tenuto in ogni ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Idevonoe devno vaccinare: lo ha stabilito ildi. Il personale sanitario 'per legge e ancor prima per il cosidetto ' giuramento di Ippocrate ' ' è 'tenuto in ogni ...

