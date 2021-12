GF Vip | Soleil Sorge smaschera Alex Belli | “C’è qualcosa che non torna e non mi fido”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 2 dicembre 2021)si dichiara pronta a tradire il sodalizio instaurato conal Gf vip, così come lei palesa in una confidenza intimista avuta nella Casa con il fotografo. Dopo la nuova puntata del reality, il fotografo ha ammesso alla modella il motivo per cui lui si è innamorato di lei, eppure questo non basta a togliere i dubbi nell’ex Uomini e donne. Tanto che, in un confronto avuto in queste ore con l’attore, lei gli rivela di non fidarsi di lui, soprattutto per via dell’indiscrezione lanciata da un ben informato, secondo cui lui e la promessa sposa, Delia Duran, potrebbero rivelarsi protagonisti di un triangolo inscenato ad arte nel reality dei vip. Un’accusa, quella della, che intanto scatena le reazioni più disparate dell’occhio pubblico. ...