Erio di X Factor 2021: chi è, età, nome, di dov'è, biografia, Instagram (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto pronto per l'imperdibile appuntamento con i Live Show di X Factor. Si perché dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, ora i giovani talenti – senza alcuna categoria (novità di questa edizione) – arriveranno sul palco e si sfideranno a colpi di canzoni e inediti. Tra i protagonisti anche Erio, cantante che partecipa nei Roster di Manuel Agnelli. Erio di X Factor 2021: chi è, età, inedito, di dov'è Fabiano Franovich, in arte Erio, ha 35 anni e viene da Livorno. Lo stile musicale di Erio, dietro la facciata da 'duro', è dolce e melodico: ha iniziato ad amare l'arte prima attraverso la pittura, poi con la musica che è l'unica con quale riesce ad esprimersi a 360 gradi.

