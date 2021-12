Dynamite 01 12 2021 Poche idee e Cody main eventer

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento conoggi in scena a Duluth in Georgia. In programma per oggi un Atlanta Street Fight traRhodes e Andrade, un tag team match tra Darby Allin e Sting contro il Gunn Clubb e quello tra CM Punk e Lee Moriarty. Inoltre proseguirà il torneo per l’assegnazione del titolo TBS con l’incontro tra Ruby Soho e Kris Statlander. Il team di commento senza JR ci dà il benvenuto e dopo la sigla siamo pronti a cominciare. Bryan Danielson batte Alan 5 Angels (3 / 5) Match che mantiene la solita linea da quando è cominciata questa sfida di Danielson con i Dark Order: primi minuti in cui Bryan subisce l’offensiva, si riprende nella parte centrale e conclude prima di subire un piccolo comeback dell’avversario. Quello che succede oggi è proprio così, infatti dopo uno shooting Star Press mancato di ...

L'ultima puntata di Dynamite si è svolta nella notte (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), nel corso dello show Arn Anderson è stato protagonista di una brutta caduta non pianificata. Come possiamo ve ...Nella notte si è tenuto Dynamite e come sempre le emozioni sono state tantissime (CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT). Nel main event dello show, Cody Rhodes ha sconfitto Andrade El Idolo con un suplex ...