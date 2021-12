Conte: “Il Tottenham è la mia più grande sfida, ma non ho paura di questo. Lavorerò 24 ore per questo club” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza al Tottenham e delle sue ambizioni con gli Spurs: “Il Tottenham è la sfida più grande, certo. Ma non ho paura di questo. Ora la cosa più importante è creare una buona base e poi costruire qualcosa di importante. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo ma sono sicuro che possiamo migliorare molto e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Questa è una grande sfida per me. Questa è una grande sfida per il club. Questa è una grande sfida per i giocatori, per tutti”. Sul confronto con il Tottenham di qualche anno fa: “Era molto più competitivo, era una squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Antonioha parlato in conferenza stampa della sua esperienza ale delle sue ambizioni con gli Spurs: “Ilè lapiù, certo. Ma non hodi. Ora la cosa più importante è creare una buona base e poi costruire qualcosa di importante. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo ma sono sicuro che possiamo migliorare molto e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Questa è unaper me. Questa è unaper il. Questa è unaper i giocatori, per tutti”. Sul confronto con ildi qualche anno fa: “Era molto più competitivo, era una squadra ...

