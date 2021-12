Bomba d’acqua e grandinate | la città sott’acqua Decine di interventi dei vigili del fuoco

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il maltempo morde l’Italia:, vento ehanno colpito ladalle prime ore del giorno.glideidele della polizia municipale.L’intervento al momento più importante è stato sull’Appia Pignatelli con una serie di rami caduti in strada in via Caetana e rimossi in 40 minuti. Diverse, le strade già allagate. La fotografia di unache ancora combatte con i rifiuti e, appunto, il deflusso delle piovane, arriva dalla zona di piazza Bologna. “A Largo Marchiafava, come al solito, è tutto allagato e c’è l’immondizia galleggiante”, commentano i residenti e riporta Roma Today. A documentare l’ondata di maltempo è anche il quotidiano della Capitale, il Messaggero che scrive come la ...