Autolinee Toscane | assunzione di 200 autisti La metà fra gennaio e febbraio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Cercasiper trasporto pubblico su gomma., società che gestisce il trasporto pubblico su gomma in tutta la Toscana, cerca 200 nuovi conducenti, di cui 100 tra: le nuove assunzioni, afferma l'azienda in una nota, si aggiungono a quelle già attivate dal subentro del 1 novembre ad oggi per far fronte alla seria carenza di conducenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Autolinee Toscane

Firenze, 2 dicembre 2021 - Autisti di mezzi pubblici cercasi. Se qualcuno cerca lavorocercherà di intercettare la domanda. Con anche un appello lanciato in un comunicato stampa: "Cerchiamo duecento autisti". La nuova gestione della mobilità pubblica in Toscana è alla ...GROSSETO "cerca 200 nuovi conducenti, di cui 100 tra gennaio e febbraio. Al via un piano straordinario di assunzioni per mantenere ed implementare la qualità del servizio in tutte le zone ...(FERPRESS) – Firenze, 2 DIC – Autolinee Toscane cerca 200 nuovi conducenti, di cui 100 tra gennaio e febbraio. Al via un piano straordinario di assunzioni per mantenere ed implementare la qualità del ...Firenze – Autolinee Toscane cerca 200 nuovi conducenti, di cui 100 tra gennaio e febbraio. Al via un piano straordinario di assunzioni per mantenere ed implementare la qualità del servizio in tutte le ...