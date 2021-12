Aifa: via libera al vaccino per i 5 - 11enni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il vaccino che verrà somministrato, con dosi di un terzo rispetto a quelle destinate agli adulti, sarà Pfizer - Bionthec. Tra le due inoculazioni ci sarà un intervallo di tre ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilche verrà somministrato, con dosi di un terzo rispetto a quelle destinate agli adulti, sarà Pfizer - Bionthec. Tra le due inoculazioni ci sarà un intervallo di tre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa alle vaccinazione Covid per i bimbi tra i 5 e 11 anni. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Via libera al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni - ladyonorato : Se questi non sono dei CRIMINALI, allora tutto è lecito. Ema approva il vaccino per i bambini. Atteso il via libera… - ilgiornale : Via libera Aifa per i 5-11enni: 'Benefici sulla vita sociale e psichica'. Il piano Figliuolo: 11 laboratori della D… - zazoomblog : Covid contagi e vittime come 6 mesi fa. Aifa: via libera al vaccino per i 5 - 11enni - #Covid #contagi #vittime… -