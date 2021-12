Tutta colpa di Freud, prossima puntata: le anticipazioni (8 dicembre) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cosa succederà nella prossima puntata (8 dicembre) della serie tv Tutta colpa di Freud in onda su Canale 5? Nel primo episodio della seconda puntata Francesco decide di confidarsi con la Cafini ma alla festa di Chiara Leonardi, alla quale si è imbucato insieme a Matteo, ha una crisi e viene soccorso proprio dalla dottoressa. Poco dopo scopre che Sara ha invitato la madre al matrimonio e sviene cadendo nella piscina delle terme. Nel frattempo nello studio del padre Marta ha avuto modo di conoscere un avvocato del lavoro, Riccardo Della Martire, che inizia a frequentare. Nel secondo episodio della prossima puntata di Tutta colpa di Freud, Francesco continua con le sedute dalla ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cosa succederà nella(8) della serie tvdiin onda su Canale 5? Nel primo episodio della secondaFrancesco decide di confidarsi con la Cafini ma alla festa di Chiara Leonardi, alla quale si è imbucato insieme a Matteo, ha una crisi e viene soccorso proprio dalla dottoressa. Poco dopo scopre che Sara ha invitato la madre al matrimonio e sviene cadendo nella piscina delle terme. Nel frattempo nello studio del padre Marta ha avuto modo di conoscere un avvocato del lavoro, Riccardo Della Martire, che inizia a frequentare. Nel secondo episodio delladidi, Francesco continua con le sedute dalla ...

