Scritte no vax ad Avellino, ripulita la facciata della Chiesa del Santissimo Rosario (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa problematica delle Scritte vandaliche comparse, nei giorni scorsi, su alcuni muri del centro città, sin da subito all'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata risolta nella giornata odierna, grazie alla piena collaborazione della Soprintendenza ai beni archeologici, belle arti e paesaggio nonché alla disponibilità del parroco e di una ditta privata che ha eseguito un intervento di ripulitura sulla facciata della Chiesa del Santissimo Rosario, nelle more di un'attività di ripristino più complessiva dell'edificio storico, soggetto a precisi vincoli culturali. Si è trattato di un intervento provvisorio per ammantare la scritta no vax. Già nei giorni scorsi era stata rimossa un'analoga scritta che deturpava ...

