Sassuolo-Napoli 2-2, partenopei rimontati: tabellino e highlights (Di giovedì 2 dicembre 2021) La squadra di Spalletti va in vantaggio di due reti, ma nel finale rischia di perdere e viene salvato dall’intervento del Var Sassuolo-Napoli, tabellino e highlights Sassuolo-Napoli, tabellino e highlights Sassuolo-Napoli, tabellino e highlights – Con il pareggio di Reggio Emilia il Napoli di Luciano Spalletti rimane in testa alla classifica di Serie A, ma vede assottigliarsi il suo vantaggio nei confronti delle milanesi, che avevano invece vinto negli impegni pomeridiani. I partenopei sono a 36 punti, mentre Milan a 35 e inter a 34 inseguono a una distanza massima di due punti. L’esito è dovuto ai meriti della squadra di Alessio Dionisi, perché ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La squadra di Spalletti va in vantaggio di due reti, ma nel finale rischia di perdere e viene salvato dall’intervento del Var– Con il pareggio di Reggio Emilia ildi Luciano Spalletti rimane in testa alla classifica di Serie A, ma vede assottigliarsi il suo vantaggio nei confronti delle milanesi, che avevano invece vinto negli impegni pomeridiani. Isono a 36 punti, mentre Milan a 35 e inter a 34 inseguono a una distanza massima di due punti. L’esito è dovuto ai meriti della squadra di Alessio Dionisi, perché ...

Advertising

IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Napoli si fa rimontare ma rimane primo, 2-2 col Sassuolo - - Mediagol : Serie A, 15a giornata: pari Sassuolo col Napoli, Milan tris al Genoa. La classifica -