Roma | Felix Afena Gyan positivo al Covid | è vaccinato

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuovo casonella: a fermarsi stavolta, dopo Villar e Cristante, è il giovane, astro nascente della squadra e protagonista della vittoria di Genova. L’attaccante ghanese, già, è entrato in quarantena non appena è risultatoal virus. Di seguito il comunicato ufficiale della società giallorossa. “In seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare il calciatore della, è risultatoal-19. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Mourinho dovrà quindi fare a meno dei suoi guizzi nella trasferta di stasera a Bologna.

SkySport : ULTIM'ORA ROMA FELIX AFENA GYAN POSITIVO AL COVID-19 CRISTANTE INVECE E' RISULTATO NEGATIVO AL TAMPONE #SkySport #Roma #Cristante #AfenaGyan

... GLI ASSENTI L'assenza pesante nelle probabili formazioni di Bologna Roma è sicuramente quella di ... ennesima tegola per José Mourinho, che recentemente in mezzo ha perso anche Felix Afena - Gyan e ...
La Roma di Mourinho fa visita al Bologna di Mihajlovic L'imperativo è stato reso pubblico dallo Special One: vincere per restare in scia dell'Atalanta e del gruppo di testa. Ecco il compito della Roma ...
Giornata in chiaroscuro a Trigoria Porte girevoli causa Covid nella Roma. Ieri Cristante si è negativizzato e ha sostenuto le visite mediche di prassi, così è potuto partire anche lui per Bologna. A f ...