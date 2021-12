Problemi al ginocchio sinistro | Kjaer esce in barella

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Milan è in vantaggio a Genova contro l’ex Shevchenko. Alla gioia per il gol di Ibrahimovic al 10?, c’è però apprensione in casa rossonera sulle condizioni di Simon. Il danese è uscito inal 5?, sostituito da Gabbia.alper il difensore, che sembrerebbero abbastanza seri. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Simon Kjaer ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Domani verranno effettuati gli esami strumentali del caso per capire la reale entità del problema riportato ...Brutto infortunio per il difensore del Milan che esce dal campo in barella dopo tre minuti di Genoa-Milan. Problema al ginocchio per Kjaer. L'inizio di Genoa-Milan non sorride a Pioli che perde dopo s ...