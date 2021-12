Ilva: un'altra inchiesta a tesi di Report (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La puntata parte già con una insinuazione errata. All’inizio vengono intervistati i mitilicoltori di Taranto, che meno di un mese fa hanno subito l’ultimo di una serie costante e mai interrotta di sequestri da parte della Guardia costiera: 45 tonnellate di cozze allevate abusivamente in una parte del mar piccolo vietata alla coltivazione perché inquinata. «Vicino alla ex Ilva» dice subito il servizio, lasciando intendere che la colpa dell’inquinamento di quella zona sia del siderurgico. Mentre è dimostrato negli anni non solo dai processi, ma anche dalle ricerche approfondite effettuate da Vera Corbelli, Commissario straordinario alle bonifiche cacciata dai 5 stelle, che ben altra fonte ha quell’inquinamento. Oltre alle migliaia di tonnellate di carcasse di automobili, fusti radioattivi, e rifiuti di ogni tipo, ci sono 200 scarichi a mare tra cui ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La puntata parte già con una insinuazione errata. All’inizio vengono intervistati i mitilicoltori di Taranto, che meno di un mese fa hanno subito l’ultimo di una serie costante e mai interrotta di sequestri da parte della Guardia costiera: 45 tonnellate di cozze allevate abusivamente in una parte del mar piccolo vietata alla coltivazione perché inquinata. «Vicino alla ex» dice subito il servizio, lasciando intendere che la colpa dell’inquinamento di quella zona sia del siderurgico. Mentre è dimostrato negli anni non solo dai processi, ma anche dalle ricerche approfondite effettuate da Vera Corbelli, Commissario straordinario alle bonifiche cacciata dai 5 stelle, che benfonte ha quell’inquinamento. Oltre alle migliaia di tonnellate di carcasse di automobili, fusti radioattivi, e rifiuti di ogni tipo, ci sono 200 scarichi a mare tra cui ...

Advertising

statodelsud : Ilva: un’altra inchiesta a tesi di Report - Pino__Merola : Ilva: un’altra inchiesta a tesi di Report - Yoda15271485 : RT @serebellardinel: Nuove accuse per #Laghi, ex commissario straordinario dell'#Ilva di #taranto, in passato impegnato sia in #Unicredit c… - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: L'ILVA di Taranto esiste solo e soltanto una soluzione il quartiere adiacente alla fabbrica va interamente spostato in… - Roberto28132743 : L'ILVA di Taranto esiste solo e soltanto una soluzione il quartiere adiacente alla fabbrica va interamente spostato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva altra Giovanni Toti, cosa rivela l'inchiesta sui finanziamenti sospetti ... ci sono anche i soci di Fincantieri Giovanni Tizian Spinelli mira anche a un'altra concessione: il ... che si occuperà della riconversione dell'Ilva di Genova. Negli anni in cui curava la contabilità ...

Ex Ilva a rischio fermata? ... ma ci aspettiamo che dopo la bucatura della salamandra, possa illustrare un altro scenario e quindi incrementare i numeri della cassa integrazione, includendo appunto l'altra parte della fabbrica. ...

Ilva: un'altra inchiesta a tesi di Report Panorama Ex Ilva, Bonelli: “Nella puntata di Report notizie di reato” “La Procura apra inchiesta” “La puntata di ieri, 29 novembre, di Report su Rai 3 ha dimostrato ancora una volta la drammaticità della situazione dell’ex Ilva a Taranto e ...

Ex Ilva: stop ad Afo/4, nervi tesi Stop ad Altoforno 4 dal primo dicembre, con ripartenza il 20 gennaio. è quanto emerso dall’incontro avuto tra Acciaierie d’Italia ed i sindacati metalmeccanici. Proprio i sindacati stimano un aumento ...

... ci sono anche i soci di Fincantieri Giovanni Tizian Spinelli mira anche a un'concessione: il ... che si occuperà della riconversione dell'di Genova. Negli anni in cui curava la contabilità ...... ma ci aspettiamo che dopo la bucatura della salamandra, possa illustrare un altro scenario e quindi incrementare i numeri della cassa integrazione, includendo appunto l'parte della fabbrica. ...“La Procura apra inchiesta” “La puntata di ieri, 29 novembre, di Report su Rai 3 ha dimostrato ancora una volta la drammaticità della situazione dell’ex Ilva a Taranto e ...Stop ad Altoforno 4 dal primo dicembre, con ripartenza il 20 gennaio. è quanto emerso dall’incontro avuto tra Acciaierie d’Italia ed i sindacati metalmeccanici. Proprio i sindacati stimano un aumento ...