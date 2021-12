Ida Platano | Sai chi è il suo ex marito? Eccolo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Idaha spesso parlato di un precedente matrimonio. Ecco quindi informazioni inedite sul suo ex. Idaa Uomini e DonneLa nota dama bresciana ha nuovamente lasciato da sola gli studi Mediaset. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, sembra che idaabbia fatto un buco nell’acqua anche con il cavaliere romano Diego Tavani. I due, che sembravano totalmente innamorati, si sono lasciati poco dopo la scelta. L’accusa è stata sempre quella secondo cui Diego avesse usato Ida e non fosse veramente preso. Nella sostanza però, Ida si è ritrovata nuovamente sola e, sfinita, ha deciso di lasciare definitivamente gli studi di Uomini e Donne. Laperò non è nuova ai fallimenti in amore, la dama infatti è reduce da una storia d’amore lunga dieci anni, ...

Advertising

BiasiErika : L'errore di Andrea Nicole è stato quello di fare tutto di nascosto senza avvisare la redazione,ma Gianni che indire… - BlogUomini : Secondo Marika Geraci , il corteggiatore Diego Tavani non è stato vero con Ida Platano, secondo voi? #uominiedonne… - zazoomblog : Marcello di Uomini e Donne: chi è età lavoro Instagram vita privata Ida Platano - #Marcello #Uomini #Donne:… - infoitcultura : Ida Platano è pazza di un corteggiatore di Andrea Nicole! - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 29 novembre: Gemma Galgani è ancora a casa. Ida Platano balla con Armando Incarnato -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Al centro studio potrebbero tornaree Diego Tavani che dopo la rottura definitiva sembrano avere ancora dei conti in sospeso. I due infatti, si siederanno al centro studio per litigare ...coinvolge i telespettatori di Uomini e Donne da anni con le sue storie complicate. Il colpo di fulmine è arrivato con lo storico ex Riccardo Guarnieri, con cui, però, la storia è ...Nel frattempo, a commentare le vicende dei protagonisti ci sono sempre loro, gli amatissimo opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, indiscrezione bomba: in arrivo un ...Non è stato facile digerire quello che è accaduto' ha esordito così Ida al magazine di Uomini e Donne parlando della rottura con Diego 'Ci sono stati momenti in cui sono stata molto male, ero davvero ...